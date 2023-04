Reggio, la copertura dell’Annunziata senza manutenzione

«La copertura dell'Annunziata da anni è in stato di abbandono per mancanza di manutenzione. Le corsie sono utilizzate come collegamento tra i quartieri e l’Università ma sono anche utilizzate in entrata e uscita della città della zona nord tramite gli svincoli di via Lia, quello di Santa Caterina e il raccordo porto». La denuncia arriva da Peppe Pinto, noto esponente dell’Udc, che si batte per una città migliore.

«Il piazzale, a pochi passi della pineta e dal porto, già adibito a parcheggio – continua Pinto –, oggi è diventato area di cantiere e deposito di materiale edile. Questo spazio è delimitato da una recinzione di ferri arrugginiti che dovevano sostenere la rete in plastica e che sono diventati un serio pericolo per chi utilizza il marciapiede. Un palo della luce investito e un po’ inclinato senza che nessuno prenda atto della situazione. Un pessimo biglietto di visita per chi arriva in città. Questo piazzale prima di divenire un’area di cantiere era un parcheggio molto utilizzato».

