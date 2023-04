Reggio, Pirilli rieletto presidente della "Dante Alighieri"

Il politico di lungo corso – già presidente della Provincia, vicepresidente della Regione Calabria ed europarlamentare – Umberto Pirilli è stato rieletto dall’assembela all’unanimità e per acclamazione presidente dell’Associazione Dante Alighieri. L’associazione che ha un grosso peso specifico nell’amministrazione e nel futuro dell’Università per Stranieri.

La proposta della rielezione di Umberto Pirilli al vertice dell’associazione Dante Alighieri è stata avanzata dal prof. Salvatore Berlingò, ex rettore dell’Università per Stranieri Dante Aligheri, e ha registrato poi il significativo intervento del pro-rettore vicario, prof. Salvatore Lo Previte, il quale, analizzando l’attuale particolare momento che sta vivendo l’Ateneo reggino, ha riconosciuto divisioni ed errori di valutazione diffusi, ha manifestato l’esigenza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, ha affermato la convinta condivisione della proposta avanzata dal prof. Berlingò e si è dichiarato certo che l’accettazione della carica da parte di Pirilli comporterà la presa di responsabilità da parte di tutti, consapevoli delle grandi doti e dell’equilibrio del Presidente.

