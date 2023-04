Porto Gioia Tauro, Autorità: in crescita attività manutenzione

La crescita costante del porto di Gioia Tauro passa, anche, dalla tempestività offerta dal servizio di manutenzione e riparazione, richiesto dalle navi che scalano il porto calabrese. Operativa in porto dal 2022, la società NMN di Napoli ha registrato ottime performances nell’attività di pronto intervento». Lo si legge in una nota dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio.

«Nello specifico, da gennaio a dicembre dello scorso anno, - si fa rilevare - ha portato a termine 72 commesse, che hanno generato oltre 14.500 ore/uomo di lavoro, di cui il 32 percento operato con personale interno all’azienda, mentre la rimanente parte con forza lavoro locale. Si tratta, quindi, di un’ottima occasione che, considerata la richiesta, è destinata ad essere implementata, con una duplice positività. Da una parte, pone lo scalo di Gioia Tauro tra i porti capaci di offrire, in tempi celeri, risposte di «pronto soccorso» alle emergenze meccaniche che, naturalmente, possono verificarsi nel corso della navigazione. Dall’altra, si pone come un’ulteriore realtà occupazionale offerta a sostegno della crescita del territorio».

«Con lo sguardo alla particolare attività, finora, espletata a Gioia Tauro, la società NMN - sottolinea l’Autorità - è riuscita ad integrarsi nel tessuto portuale. Grazie alla rete di supporto operativo locale, che ha creato in breve tempo, è riuscita ad implementare un efficiente servizio. Richiesto, anche, su segnalazione della Capitaneria di Porto, ha permesso alle navi in transito di operare in linea con la propria programmazione e, così, di continuare la rotta già prestabilita. Le principali attività effettuate hanno riguardato, principalmente, lavori di carpenteria, ma, grazie al know in campo meccanico della NMN sono state portate a termine anche attività specializzate su impianti strategici (motori, power packs).In termini percentuali, il 67 per cento dei lavori sono stati incentrati su attività di carpenteria, il 12 percento lavori meccanici, il 9 percento emergenze meccaniche, mentre la rimanente parte ha offerto servizio di pitturazione (5%), coibentazione (3%) e lavori vari (4).

Si tratta, quindi, di un’attività destinata a crescere che, stando ai volumi in continua crescita, potrebbe generare una presenza costante della società NMN a Gioia Tauro. Impegnata in un piano di sviluppo graduale e cadenzato, offrirebbe un portafoglio ampio di lavorazioni. Tra queste, - si legge infine - quelle di manutenzione a più ampio raggio che, per difficoltà logistiche, al momento non vengono effettuate ma che, grazie ad una presenza costante di NMN, verrebbero così implementate e organizzate».

