Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e l'affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria, per un periodo di diciotto mesi. Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi.

