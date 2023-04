Aeroporto di Reggio: tutti i numeri dell'operazione rilancio

Circa 85mila passeggeri l’anno: sono le previsioni di Enac sulle nuove rotte dall’aeroporto di Reggio Calabria per Torino, Bologna e Venezia, quelle mandate in gara con oneri di servizio pubblico. I termini per la presentazione delle offerte scadranno il 24 aprile: il conto alla rovescia sta dunque per finire.

In gioco il futuro dell’aeroporto dello Stretto, che tra limitazioni operative (per risolvere le quali si continua lavorare anche grazie a una nuova procedura di simulazione) e carenza di offerta in termini di voli (ad oggi solo Milano e Roma) vivacchia sull’orlo del precipizio. In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, è stato l’Ente nazionale per l’aviazione civile a comunque i dati sulle previsioni di traffico: su Torino, tra andata e ritorno, si stimano 24mila passeggeri l’anno; su Bologna 34mila; su Venezia 27mila. La Regione ha calcolato su Bologna un coefficiente di riempimento dell’85% parametrato su voli da 133 posti; su Torino il coefficiente di riempimento ipotizzato è del 58%, rapportato sempre a voli da 133 posti; su Venezia il calcolo è del 65%.

