A Reggio una stanza abusiva di 20mq costruita su un bene culturale

Nella giornata di ieri il nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di approfondito controllo ispettivo posto in essere unitamente a tecnici dell'ufficio urbanistica comunale, ha accertato la realizzazione abusiva di un corpo aggiunto in muratura su un manufatto soggetto a vincolo diretto ministeriale quale bene culturale. Il vano dei circa 20mq è stato immediatamente sottoposto a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. Contestualmente è stato denunciato per lavori edili abusivi aggravati dalla condizione di tutela del manufatto il titolare committente dello stesso, un reggino di 36 anni. Le ipotesi di reato paventate, essendo ancora in fase di indagini preliminari, dovranno essere vagliate e validate dalla competente autorità giudiziaria.

