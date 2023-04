Reggio, tre spettacolari appuntamenti con la vela d’altura

Bandiere blu sventolano da giorni lungo la passeggiata del chilometro più bello d’Italia e nel perimetro del porto di Reggio Calabria, preludio a terra di quanto si potrà ammirare in mare da oggi fino a martedì 25, quando tra i venti e le correnti capricciose dello Stretto si svolgeranno le regate della decima edizione della Beneteau Cup-Palio di San Giorgio e il primo Memorial “Pino Iero”. Tre giornate di vela d’altura per un trofeo che festeggia il Santo patrono della città e che concorre alla classifica generale del XVII campionato di vela d’altura del Tirreno meridionale 2023.

«Il trofeo Beneteau Cup-Palio di San Giorgio rappresenta una affascinante e, ormai, importante tradizione sportiva – dice Stefano Pizzi, ceo della Spartivento e presidente del “Reggio Calabria Yachting Club” – Una festa del e nel mare che giunge al decimo anno e che è resa possibile grazie alla passione sportiva di armatori ed equipaggi e di quanti dedicano tempo, risorse e competenze affinché anche la nostra Reggio possa essere protagonista di una disciplina velica che trova in queste acque un campo di vento ideale e unico al mondo».

Un fermento che coinvolge non solo lo Yachting Club cittadino, ma che prosegue la sua ormai quasi ventennale collaborazione sportiva con il Circolo Velico Santa Venere di Vibo Valentia e il Centro Velico Lampetia di Cetraro avvalendosi, a Reggio, anche della disponibilità e del supporto organizzativo e logistico del “Windsurf dello Stretto” e della sezione reggina della Lega Navale Italiana. «Abbiamo scommesso insieme sulla vela d’altura in Calabria – dicono all’unisono tutti gli organizzatori - consapevoli delle difficoltà ma anche delle grandi potenzialità che questa disciplina sportiva può generare, ad ogni livello. Abbiamo puntato a fare squadra, a mettere insieme persone e territori, economie e idee che possono essere a loro volta megafono per la costruzione di nuove opportunità, per tutti».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata