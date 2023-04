Nel 2023 già registrati 12 sbarchi nel porto di Roccella

Altro arrivo di migranti, nella notte tra sabato e domenia, di varie nazionalità al Porto di Roccella. Si tratta del dodicesimo “arrivo” del 2023 nel solo scalo marittimo della Locride per un totale di circa duemila profughi in appena 3 mesi e mezzo. Stavolta, a conclusione dell’ennesima operazione di soccorso in mare compiuta dalla locale Guardia Costiera, diretta dal tenente di vascello Daniele Ticconi, al Porto delle Grazie sono sbarcati circa 90 profughi di varie nazionalità ma in prevalenza afgani, pakistani e siriani. Tra i profughi ci sono pure 24 donne e 14 minori.

Prima di essere trasferiti in una motovedetta della Guardia Costiera, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela di una ventina di metri localizzata a circa 75 miglia al largo della costa ionica della Calabria. Da quanto emerso dalle prime indagini anche questo natante sarebbe arrivato in Calabria seguendo la rotta turca. I migranti, infatti, sarebbero partiti dalle coste della Turchia nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Per imbarcarsi i profughi avrebbero pagato un “pedaggio” di circa 5 mila euro a testa ai “trafficanti di esseri umani” che in territorio turco gestiscono ormai da anni il gigantesco business dell’immigrazione clandestina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata