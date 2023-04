Corrireggio, una corsa d’Amore lunga 40 anni

Tutti pronti a correre sul lungomare cittadino per la tradizionale Corrireggio del 25 Aprile, organizzata dal circolo Legambiente Città dello Stretto. La manifestazione festeggia la 41° edizione e i suoi “primi” quarant’anni (1983-2023).

“Una corsa d’Amore lunga 40 anni” è lo slogan scelto per questa ricorrenza speciale: l’Amore per la Città, la sua storia e la sua bellezza, ma anche l’amore per l’ambiente, per lo sport e per i cittadini che non si arrendono, di cui Corrireggio vuole essere sempre un simbolo. Il Premio San Giorgio che l’Amministrazione comunale ha voluto concedere quest’anno alla manifestazione lo dimostra, e rende lieti e onorati il team degli organizzatori.

L’appuntamento per tutti è, quindi, oggi alle ore 9 presso la stele del lungomare “I. Falcomatà” per il raduno e le iscrizioni. Seguirà la performance dei “Pagliacci Clandestini” e del gruppo ginnico “Restart” e la consegna dei Premi Corrireggio; presente anche uno spazio per la preparazione atletica pre-gara con un personal trainer a cura di Calabria Fitness; alle ore 10.30 l’apertura dei giovani pattinatori e pattinatrici della Società “Calabria” e alle 10.45 la partenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata