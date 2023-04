Reggio, Corte dei conti: «Ripiano del disavanzo, traguardo che premia il coraggio di Falcomatà»

Un tunnel lungo e difficile che finalmente consegna la luce alla città. La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Calabria ha accertato ufficialmente l'avvenuto ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario del Comune di Reggio Calabria, adottato con deliberazione nel 2013.

Il dispositivo dell'organismo contabile sancisce in maniera definitiva l'uscita del Comune dal piano di riequilibrio. Un passaggio importante su cui il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti mette l’accento. «Una notizia storica, un risultato che ripaga l'Amministrazione comunale, l'intera cittadinanza e soprattutto chi al tempo, come il sindaco Giuseppe Falcomatà, assunse la scelta di evitare il dissesto dell'Ente, intraprendendo un percorso di risanamento che oggi arriva ufficialmente a compimento», considerazione corale condivisa dai membri della Giunta e della maggioranza in Consiglio comunale.

