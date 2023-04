Lutto a Reggio, è morto Pasquale Macheda proprietario dello storico bar "Cordon Bleu"

Giornata di lutto a Reggio. La città piange la morte di uno dei personaggi più noti in riva allo Stretto. Pasquale Macheda, il “Cavaliere”, il guru della ristorazione a Reggio Calabria. Pasquale Macheda è stato il proprietario dello storico bar Cordon Bleu su corso Gardibaldi. La sua è stata una vita in cui da pioniere ha avuto sempre idee innovative e ha avuto la capacità di offrire la sua esperienza e il suo carisma a tantissimi lavoratori anche perché nel corso del suo cammino lavorativo è stato capace di mettere in piedi tanti eventi ed organizzare tante manifestazioni.

Il cordoglio dell’imprenditore Santo Cama

“Cavaliere sto giro ce l’hai proprio combinata grossa… E io che ti credevo un immortale! Con te - commenta Santo Cama, proprietario del Cafe’ Noir e allievo di Macheda - se ne va un pezzo importante e glorioso della nostra città , un pioniere della ristorazione e del mondo dei bar. Sei stato un punto di riferimento con i tuoi locali per intere generazioni ed eri un’icona per chi si voleva approcciare a questo lavoro. Il senso del bello , la cura dei dettagli, del servizio era per te un qualcosa di quasi maniacale , che non ammetteva , se o ma… Mi ripetevi sempre che prima di guardare cosa fanno gli altri locali dobbiamo essere soddisfatti e convinti di ciò che facciamo noi e se possiamo cogliere qualcosa per migliorarci , se abbiamo la coscienza a posto sul nostro lavoro, allora è giusto guardare cosa fanno gli altri ma mai con invidia ma solo in maniera costruttiva. 12 anni al tuo fianco sono stati come scuola e università , mi sentivo sempre sotto esame e mai arrivato. Per me è inutile dirlo hai rappresentato il faro della mia crescita umana e professionale, senza retorica per tanto tempo sei stato un secondo padre”.

Il ricordo di Confcommercio

Pasquale Macheda ci ha lasciati. Una triste notizia non solo per la famiglia a cui tutta Confcommercio si stringe in un abbraccio, ma anche per tutta la città e per il suo mondo imprenditoriale. Quando si pensa alla ristorazione a Reggio negli ultimi decenni, Pasquale Macheda è sempre stato un riferimento con il Cordon Bleu ed i tanti locali creati, sempre innovativi, accoglienti ed eleganti. Fare stare bene i clienti è la missione che Pasquale Macheda, il Cavaliere Macheda, ha inseguito e raggiunto in tutta la sua vita. Mancherai. Buon viaggio Cavaliere.

