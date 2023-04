“Mediterranean Life”, iter a rilento e polemiche al Comune

«È una follia parcheggiare senza dare risposte agli imprenditori un progetto di questo calibro». Il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della commissione di controllo e garanzia, torna sul “caso Mediterranea Life” e accusa l’amministrazione guidata dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, il quale avrebbe confermato «di non aver ancora convocato gli attori istituzionali per concretare l’accordo di programma così come ordinato dalla delibera di Consiglio comunale del 2021 che indicava il progetto di interesse pubblico e strategico per la città».

Ripepi ricostruisce così lo scenario di fondo: «Migliaia di posti di lavoro e 2 milioni di passeggeri all’aeroporto “Tito Minniti” sono le stime del progetto del secolo, ancora chiuso nel cassetto. Quest’amministrazione, famosa per i suoi tempi secolari, ha intrappolato nella tela del ragno il progetto “Mediterranean Life”, presentato 1.537 giorni fa e da ben 532 giorni, data in cui il Consiglio ha ritenuto lo stesso di interesse strategico e pubblico dando mandato al sindaco Brunetti di convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate per addivenire ad un accordo di programma. Il “Mediterranean Life”, come più volte spiegato, ha un tale potere occupazionale nonché un impatto turistico che, da solo, potrebbe risollevare le sorti di tutta la città. I numeri previsionali stimati – continua Ripepi – sono da capogiro: 6.500 posti di lavoro, 4 milioni di visitatori l’anno, 2 milioni di passeggeri in più all’anno per l’aeroporto dello Stretto, alberghi a 5 e 7 stelle, un palazzetto dello sport con 6.000 posti, 700 posti barca e la possibilità di far attraccare le navi da crociera, nonché una struttura che pagherebbe al Comune 2-3 milioni di euro di Imu all’anno. Bloccare un progetto di questo calibro è un vero colpo al cuore che certifica l’operato dell’amministrazione più incapace di tutti i tempi, che da anni ormai fa da tappo allo sviluppo economico!».

