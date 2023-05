Reggio, processo “Miramare bis”: il Gup designato è Treglia

Il processo bis al sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, nato da una tranche supplementare dell'inchiesta sul “caso Miramare” (l’affidamento diretto senza un bando pubblico del Grande Albergo ubicato sul Lungomare ad un’associazione che era riferibile ad un imprenditore «amico personale» del primo cittadino), ha subito ieri un altro stop. Cambia infatti il Giudice dell'udienza preliminare: come già prospettato, lascia il procedimento la dottoressa Stefania Rachele, che si è astenuta per una incompatibilità personale, e alla prossima udienza la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura e nello specifico dal Pubblico ministero Stefano Musolino, passerà al vaglio del Giudice, Claudio Treglia. Si ritornerà in Aula il 6 giugno.

