Roccella, Vasco Da Cet alla guida del "Porto delle Grazie"

Al termine della procedura di valutazione delle candidature pervenute per la nomina ad amministratore unico della "Porto delle Grazie srl" - società concessionaria per la gestione del Porto e controllata dal Comune di Roccella Jonica - l’amministrazione comunale della cittadina costiera della Locride, guidata dal sindaco Vittorio Zito, ha, con un comunicato, reso noto che sarà il comandante Vasco De Cet a guidare la società per il triennio 2023-2025. De Cet, 58 anni, è conosciuto come uno dei migliori professionisti in Italia nel campo del "Marina Management". Già ufficiale della Marina Militare, De Cet ha una consolidata esperienza nel settore del diporto nautico. Consulente di primarie imprese che operano nel settore e consulente di "Assomarinas", è stato per 17 anni direttore del Marina di Portisco per conto di Invitalia e, da ultimo, di "IGY Marinas". Sempre all’interno di Invitalia, ha curato il coordinamento del sistema qualità della rete dei Porti di "Italia Navigando" e, come responsabile operativo e gestionale del complesso “Porto Arsenale La Maddalena” (Gruppo Marcegaglia), ha diretto per due anni le attività del Marina Resort.

Per il livello delle competenze maturate e per l’ampiezza della rete di conoscenze e di relazioni tecnico-professionali e commerciali che può mettere a disposizione dello sviluppo del Porto delle Grazie, quella del comandante De Cet è stata ritenuta dal Comune di Roccella Jonica la candidatura più idonea a soddisfare le aspettative indicate nei mesi scorsi dal Consiglio Comunale roccellese.

