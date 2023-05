Reggio, dal Ponte ricadute sui porti dello Stretto di Messina

«Abbiamo messo a segno un altro colpo nel quadro del Decreto Ponte. Con l’emendamento 4.17 approvato, l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto potrà individuare i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture locali, avviando un percorso di rifunzionalizzazione, anche al fine di renderle più coerenti e funzionali con la nuova configurazione che sarà determinata dalla costruzione del Ponte. In sostanza, è un’iniziativa che dà un grande vantaggio ai territori dell’Area dello Stretto». Così l’on. Francesco Cannizzaro, responsabile di Forza Italia per il Sud e vicepresidente azzurro alla Camera, ieri primo firmatario e presentatore di un altro emendamento approvato, al “Decreto Ponte”.

«Con l’approvazione di questo emendamento sulla infrastrutturazione portuale nell’Area dello Stretto – spiega il deputato reggino – si completa l’iniziativa di FI in favore delle realtà locali interessate dalla costruzione del Ponte. Assieme all’altro mio emendamento sul Piano Trasporti Locali, approvato settimana scorsa, adesso la realizzazione della grande opera dovrà combinarsi anche con i progetti necessari all'adeguamento delle infrastrutture portuali, sia quelle di nuova costruzione sia quelle già esistenti, per conformarle alla configurazione che verrà determinata dall’esistenza del Ponte. Da adesso, dunque, sarà demandato all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto il compito di sviluppare ed eseguire anche progetti di miglioramento dei Porti di Reggio, Villa San Giovanni e Messina, affinché siano in grado di assicurare una maggiore funzionalità».

