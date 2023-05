Reggio, ecco il nuovo carroscala per il Comune

Il consigliere delegato al Decoro urbano Massimiliano Merenda questa mattina, insieme ai referenti del Settore, ha consegnato le chiavi del nuovo strumento operativo ai responsabili della Società in house del Comune

Un nuovo moderno e super accessoriato carroscala è stato consegnato questa mattina al Comune di Reggio Calabria in dotazione alla Società in house Castore. La consegna, che consentirà alla società di intervenire in maniera più rapida, sicura ed efficace sul patrimonio arboreo del Comune di Reggio Calabria, è avvenuta alla presenza del Consigliere delegato al decoro e agli arredi urbani Massimiliano Merenda. "Una nuova importante dotazione - ha commentato il Consigliere - che ci consente una gestione più efficace e tempestiva degli interventi in capo all'Amministrazione nel settore della cura del verde pubblico ed in particolare del patrimonio arboreo dell'intero territorio cittadino".

Il nuovo carroscala raggiungerà l'altezza totale di 30 metri, consentendo di operare in maniera sicura e confortevole anche sugli alberi più alti, efficientando e velocizzando operazioni fino ad oggi gestite con maggiore difficoltà. L'investimento complessivo per l'acquisto e la dotazione del nuovo mezzo è stato di circa 200 mila euro, a valere su programmi di finanziamento comunitari.

