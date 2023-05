Reggio, i sindaci dell’area dello Stretto: "Ponte, è la direzione giusta"

Il Decreto Ponte va avanti spedito. E, grazie a parlamentari attenti al nostro territorio, lo fa anche con un occhio di riguardo alle realtà locali che, molto probabilmente, verrebbero, altrimenti, bypassate o comunque non tenute in grande considerazione, come invece sta accadendo».

Questo il commento di Domenico Romeo, Michele Spadaro, Antonino Micari, Stefano Calabrò e Vincenzo Bellè (sindaci di Calanna, Laganadi, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte e Fiumara) sulle più recenti novità collegate all’iter per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

«I nostri comuni – sottolineano ancora in una dichiarazione congiunta – saranno quelli maggiormente interessati dalla grande infrastruttura e dalle opere complementari. Pertanto, è fondamentale che qualcuno pensi, con cognizione di causa, a tutte le ricadute sui territori, tentando, al contempo, di raggiungere qualche buon risultato volto ad ottenere miglioramenti per tutto il contesto dell’Area dello Stretto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata