Uomo accoltellato in centro a Reggio Calabria, un arresto

Un cittadino tunisino di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale per lesioni personali aggravate. I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite sul Corso Garibaldi, principale arteria cittadina in cui era coinvolto l’indagato, accusato di avere inferto una coltellata alla gamba ad un connazionale tanto da richiedere l’intervento del 118, per motivi ancora in via di accertamento. Il feritore, allontanatosi dal luogo della rissa, è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e fermato in attesa delle disposizione dell’autorità giudiziaria.

