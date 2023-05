Reggio, omicidio Morelli: il presunto killer in silenzio davanti al Gip

Fase di interrogatori di garanzia per le due persone indagate per l’omicidio di Antonio Morelli, il 29enne ferito mortalmente nel pomeriggio dell'11 maggio al rione Marconi e deceduto appena arrivato al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano rendendo inutili i disperati tentativi dei sanitari. Damiano Bevilacqua, il cognato della vittima, il presunto killer e colui che avrebbe impugnato una pistola calibro “7.65” ed esploso, secondo la ricostruzione degli esperti della Polizia Scientifica «almeno sei colpi» centrando la vittima tra torace e spalla, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Catanzaro (competente per territorio visto che è stato arrestato proprio nel capoluogo di regione domenica 14 maggio ospite di un parente, che è stato denunciato per averne favorito la fuga). Damiano Bevilacqua, difeso dall'avvocato Antonino Foti del Foro di Reggio, è tutt'ora detenuto nelle carceri catanzaresi di Siano.

Sarà invece stamattina davanti al Gip di Reggio, Tommasina Cotroneo, il secondo indagato e presunto complice: affiancato dal legale di fiducia, avvocato Alberto Marrara del Foro di Reggio, Saverio Bevilacqua, 30 anni ed esponente della comunità rom della periferia sud della città, secondo la tesi accusatoria sostenuta dal Pubblico ministero Stefano Musolino e dagli investigatori della sezione “Omicidi” della Squadra Mobile sarebbe stato l’autista del presunto killer, la persona che l'avrebbe accompagnato a bordo di una Fiat Punto, per affrontare i cognati in un vero e proprio regolamento di conti familiare. Entrambi rispondono «in concorso dell’omicidio» e «in esecuzione del medesimo disegno criminoso illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola calibro 7,65, a mezzo della quale consumavano l’omicidio di Nino Morelli».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata