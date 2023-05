Maltempo e danni a Reggio, completate le verifiche: domani scuole aperte

Sono state effettuate nelle ultime ore tutte le necessarie verifiche sugli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, di competenza metropolitana, presenti sul territorio Comunale di Reggio Calabria e di tutti i Comuni del comprensorio metropolitano investiti dalla eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’area nelle ultime 48 ore che hanno causato anche la morte di una persona colpita da un albero abbattuto dal vento. Lo comunica la Città Metropolitana. Al termine dei sopralluoghi effettuati, non si sono registrate ulteriori criticità, ed in conseguenza di ciò sarà possibile riavviare le attività didattiche già a partire dalla giornata di domani.

Sul Lungomare dei viali Giovanni Amendola, Galileo Galilei e Aldo Moro sono stati effettuati gli interventi per il taglio degli alberi abbattuti dal forte libeccio, operazioni facilitate appunto dalla chiusura delle scuole che ha reso più fluida la circolazione veicolare. Un progressivo ritorno alla normalità mentre resta nella comunità il cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni Pellicanò, ucciso nel quartiere 'Gebbione' dal crollo di un albero di pino causata dal vento. Sull'episodio la Procura della Repubblica ha avviato una indagine per l’accertamento di eventuali responsabilità.

