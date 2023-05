Concorsi, il cronoprogramma del Comune di Reggio: «Entro luglio completeremo le procedure»

Il percorso è tracciato, la macchina organizzativa dell'Ente procede spedita. «Secondo il cronoprogramma che abbiamo articolato contiamo di completare le procedure entro il mese di luglio», l'assessore al Personale, Francesco Gangemi guarda alle tappe da mettere in campo per il complesso iter che dovrà iniettare nuova linfa nella pianta organica del Comune di Reggio che dopo venti anni è ridotta all'osso. «Abbiamo già prenotato con la società che si è aggiudicata il bando la Merito Srl delle date per l'esecuzione delle prove, aspettiamo una conferma. Iniziamo con il concorso di formazione al lavoro per i Vigili urbani, poi quello dei dirigenti amministrativo e tecnico e poi man mano tutti gli altri». Si perché dopo l'ufficialità dei 61 posti messi a concorso lunedì «ne restano da pubblicare altri sei. Cosa che avverrà a stretto giro in questi giorni». Insomma si entra nel vivo della procedura davvero attesa. La prima tornata quella degli agenti della Polizia locale ha registrato circa 800 domande. La stima è che per queste figure possano arrivare migliaia di iscrizioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

E infatti sono espressamente previste le fasi delle preselezioni nel caso quasi scontato che arrivino oltre cinquanta domande per ogni categoria. Pare che per i profili dei due dirigenti quello amministrativo e quello tecnico siano arrivate rispettivamente un centinaio di richieste. Adesso quindi scatta il conto alla rovescia per le prove che si annunciano imminenti e che saranno in remoto per la prima parte e in presenza per l’orale.

