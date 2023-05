Africo, fermento per la visita della premier Meloni. Con lei Piantedosi e Crosetto

Grande fermento ad Africo per la visita della premier Giorgia Meloni, che giorno 30 presenzierà all’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri. Per un giorno i riflettori saranno puntati tutti sul piccolo centro della Locride, che con il sindaco Domenico Modaffari ha intrapreso un nuovo percorso sul solco della legalità e della ricostruzione di un tessuto sociale dilaniato da decenni di vicende di cronaca nera. Della delegazione governativa faranno parte che i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, che ha programmato anche una visita a Roccella.

In attesa del comunicato ufficiale del Viminale che renderà noto il cerimoniale, continui incontri operativi e sopralluoghi in prima persona del prefetto di Reggio, Massimo Mariani che ha visitato la nuova caserma in anteprima. Chiaramente c’è il massimo riserbo su quelli che saranno gli spostamenti dei massimi vertici del Governo che comunque raggiungeranno la Locride in elicottero con due punti di atterraggio tra Bianco e Africo. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha messo a nuovo Via Matteotti, ed è stata anche fatto un intervento sulla strada provinciale, ovviamente pulizia straordinaria di tutte le strade. Un segnale importante ed un grosso riconoscimento per l’Amministrazione Modafferi che è impegnata a concludere in tempi da record il nuovo campo da calcio, che si preannuncia struttura all’avanguardia e fiore all’occhiello della Locride.

