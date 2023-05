Gioia, rapina e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 26enne

La polizia di Gioia Tauro ha rintracciato e arrestato un colombiano di 26 anni ritenuto responsabile di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in territorio romagnolo nel luglio dello scorso anno.

Il giovane ora ai domiciliari, in Italia da diversi anni, annovera precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, nonché in violazione delle leggi sugli stupefacenti, ed è anche destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto della Provincia di Piacenza nel 2020.

