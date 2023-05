Tapis roulant a Reggio: efficientamento e manutenzione straordinaria

Il Comune interviene sul tapis roulant di via Giudecca con importanti lavori di efficientamento e manutenzione straordinaria. Gli interventi previsti, finanziati con fondi extracomunali, dureranno contrattualmente 90 giorni, ma l'obiettivo dell'Amministrazione, su impulso dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Rocco Albanese, è quello di completare l'intervento entro la metà di agosto. «Abbiamo fatto un importante investimento – spiega l’assessore Albanese – grazie ai fondi PON, che ci consentirà di efficientare al meglio il tapis roulant nella sua interezza. L’intervento determinerà un risparmio in termini energetici ed economici, oltre che un miglioramento generale del funzionamento della struttura. Una parte dei fondi previsti rimarrà disponibile, a completamento lavori, per la successiva manutenzione ordinaria».

