Reggio, concorso per 17 dirigenti all'Asp. Il Tar ammette 3 concorrenti

Il concorso per l’assunzione di ben 17 nuovi dirigenti all’Azienda Sanitaria Provinciale subisce un primo stop. La procedura concorsuale è finita in Tribunale e il Tar ha già deciso con un provvedimento urgente di ammettere con riserva alle prove tre concorrenti. Si tratta di una vicenda tecnica su una procedura concorsuale che già sconta un ritardo temporale importante. I tre partecipanti non erano stati ammessi alla prova pratica.

Ricostruendo la vicenda: l’avviso di convocazione degli ammessi alla prova pratica pubblicato in rettifica il 28 aprile - della graduatoria di merito relativa alla prima prova scritta pubblicata sul sito istituzionale dell’Asp nella quale gli odierni ricorrente non risultano collocati in posizione utile sulla base di un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante; - dell’esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessive 17 unità di personale dirigenziale presso Asp di Reggio Calabria”, sostenuta il 13 maggio 2022, e i cui esiti sono arrivati ad aprile scorso non conteneva i nomi dei tre ricorrenti.

Il ricorso è stato fondato sul fatto che il punteggio assegnato è inferiore a quello legittimamente spettante - del punteggio numerico, pari a 19.50, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta e successivamente alla rettifica dei punteggi operata dalla Commissione con pubblicazione della nuova graduatoria definitiva il 27 aprile scorso, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti.

