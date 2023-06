Migranti, in 500 sbarcati al porto di Reggio Calabria

E’ iniziato nel porto di Reggio Calabria lo sbarco dei 500 migranti giunti a bordo della nave «Diciotti» della Guardia Costiera.

Si tratta di persone di nazionalità siriana ed egiziana, quasi tutti uomini adulti a parte un nucleo familiare con un minore. La prefettura di Reggio Calabria sta coordinando le procedure di accoglienza. I migranti, soccorsi in mare nella giornata di ieri, sono in buone condizioni di salute e successivamente, con i pullman, saranno trasferiti nella palestra della scuola «Boccioni» di Gallico, nella periferia nord della città dove è stato allestito un centro di primissima accoglienza. In quella struttura i migranti resteranno qualche giorno, per il tempo necessario all’identificazione e alla prima assistenza sanitaria. Subito dopo lasceranno la Calabria in base al riparto stabilito dal ministero dell’Interno. Prima di attraccare al molo di ponente del porto di Reggio, la nave «Diciotti» ha fatto tappa a Messina dove sono sbarcati altri 200 migranti.