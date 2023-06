Sistema portuale dello Stretto: nuovi scenari per Villa San Giovanni

Pubblicato, sull’homepage del portale istituzionale dell’ente, l’avviso con la “richiesta di osservazioni-proposte sull’ipotesi progettuale relativa al Dpss” (cioè il Documento di programmazione del Sistema portuale dello Stretto). L’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, presieduta da Mario Mega, ha trasmesso, viene evidenziato, «l’ipotesi di massima di Documento di programmazione strategica di sistema portuale relativa, tra l’altro, al porto di Villa, rappresentando che eventuali contributi scritti, attinenti a questa fase preliminare di confronto, potranno essere trasmessi all’Autorità entro il prossimo 15 luglio. In tale direzione – prosegue l’avviso pubblicato sul sito – si chiede agli stakeholders imprenditoriali, dell’associazionismo, del Terzo settore, ai privati cittadini e a chiunque voglia e possa contribuire all’analisi della suddetta ipotesi di massima, di formulare e trasmettere eventuali osservazioni e proposte entro il prossimo 23 giugno», mediante la consegna a mano all’ufficio Protocollo o attraverso l’indirizzo di posta certificata dello stesso ufficio.

In linea generale, sono diversi gli allegati di cui prendere visione per poter redigere le eventuali analisi da inoltrare a Palazzo San Giovanni. Tra questi, oltre ai contenuti di dettaglio del ‘Focus Group’, la corposa relazione illustrativa (oltre 160 pagine) tramite la quale, in caso di osservazioni, si possono esaminare, tra le altre voci, anche l’assetto infrastrutturale del sistema portuale inerentemente ai porti di competenza rispetto al contesto territoriale, all’accessibilità via mare e via terra e alle principali criticità, il tutto in un inquadramento socio-economico del sistema portuale e nella definizione degli obiettivi di sviluppo dell’AdSp dello Stretto.

