Rifiuti, a Reggio ritornano le microdiscariche. Lavori fermi a Sambatello: rottura vicina

Tornano le microdiscariche per strada. Da un capo all’altro della città si accumulano i sacchetti di rifiuti. Il fenomeno dell’abbandono che corre di pari passo all’evasione registra una nuova impennata dopo mesi in cui il servizio di raccolta era riuscito a tenere a bada il fenomeno. E alla vigilia dell’estate rivedere le immagini poco edificanti non è molto incoraggiante.

Il tutto mentre il ricorso e le vicende amministrative del bando di affidamento del servizio di igiene tiene in ostaggio l’avvio del nuovo piano di raccolta. È stato aggiudicato il bando per l’acquisto dei cassonetti ingegnerizzati, tre milioni di euro di fondi Pon Metro fermi in un deposito. In attesa che si possa definire la vicenda si prosegue guardando ad un obiettivo di potenziare la raccolta differenziata che continua a vedere la città di Reggio tra le meno virtuose della Calabria. Il 65% fissato come obiettivo per riuscire ad abbattere i costi di smaltimento appare oggi molto lontano.

E in questo contesto il percorso messo a punto per la filiera dell’impiantistica segna qualche preoccupante battuta d’arresto. I lavori del rewamping della struttura di Sambatello sono fermi da mesi. Sembrava nelle settimane scorse che si potesse sperare in un punto d’incontro nelle trattative tra la Regione e l’impresa che si è aggiudicata il bando milionario. Ma le timide aperture pare siano arrivate ad un punto fermo.

L’esito del confronto tra la Regione e la Recosamb la società che si è aggiudicata il bando milionario per eseguire i lavori di potenziamento e garantire al tempo stesso la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello, non porta alla fumata bianca, anzi l’atmosfera appare sempre più tesa. Del resto dopo mesi di trattative e di scambi epistolari la convocazione voluta dalla Regione suona come un’ultima occasione.

