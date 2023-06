Tragedia di Bovalino, domani i funerali di Caterina Pipicella e dei figli Giusy e Giovanni. La famiglia preparava la Comunione del terzogenito

Saranno ora i rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco a stabilire con esattezza la dinamica del tragico incidente. A coordinare il lavoro investigativo è la Procura di Locri. Caterina Pipicella e i piccoli Giusy e Giovanni lasciano il marito Bruno Marvelli e un altro bambino, il terzo della coppia, di 9 anni, che per fortuna non si trovava in auto con la mamma e i fratelli. Secondo quanto si è potuto ricostruire, il marito stava partecipando a un matrimonio, mentre il resto della famiglia era occupata in commissioni da svolgere in preparazione della prima comunione, che l’ultimo genito, che ha frequentato la quinta elementare, doveva ricevere a breve. (an.lup.)

I funerali

Domani si terranno i funerali delle tre vittime a Natile Vecchio. Il sindaco Pino Pipicella ha proclamato il lutto cittadino: «È mia intenzione – ha affermato il primo cittadino di Careri – proclamare il lutto. cittadino».

Un'altra tragedia

La giornata di ieri ha segnato vittime della strada anche a Ventimiglia, in Liguria, dove è finita in tragedia una “missione di campagna” di alcuni dipendenti civili dell’Istituto geografico militare di Firenze, che dovevano fare una serie di rilevamenti e di interventi di manutenzione. Il fuoristrada Defender dell’Esercito su cui viaggiavano in quattro è precipitato in un dirupo: sul colpo sono morti un assistente tecnico della grafica di 54 anni e un assistente amministrativo di 58, entrambi dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio all’Istituto; morto anche un appuntato finanziere del soccorso alpino, deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fuori pericolo il quarto occupante del veicolo.