Reggio, otto agenti della polizia locale in missione nei territori alluvionati dell'Emilia Romagna

Da domani e per una settimana, 7 istruttori di polizia locale ed un Ufficiale effettivi al Comando di Viale Aldo Moro presteranno servizio in Emilia Romagna e precisamente nella provincia di Forlì Cesena. Il dispositivo operativo si inquadra nell'ambito delle attività della colonna mobile dell'ANCI che è stata delegata al coordinamento dei servizi svolti da altri Comuni nei territori interessati dagli eventi alluvionali di maggio scorso. Oggi infatti è stato perfezionato l'accordo tra i due enti ( Comune di Reggio Calabria e Provincia di Forlì Cesena). Gli uomini e le donne del Comando cittadino opereranno nelle aree interessate svolgendo tutti i servizi demandati istituzionalmente ai Corpi di Polizia Locale ( antisciacallagio, viabilità , ecc). Particolarmente entusiasta si è dimostrata l'assessore alla Polizia Locale Giuggi Palmenta, per la risposta alla chiamata al servizio, segno tangibile di quel "farsi trovare pronti" soprattutto nelle situazioni emergenziali. Medesimi sentimenti di gratitudine somo stati espressi dal Sindaco e dal Comandante, che hanno evidenziato l'importanza della missione in una terra ancora piagata dagli eventi alluvionali del maggio scorso.