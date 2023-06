Paura a Caulonia, anziano precipita per 40 metri con la sua auto: vivo per miracolo

Un ottantasettenne è uscito di strada con la sua auto a Caulonia Superiore, precipitando per circa 40 metri. I vigili del fuoco di Monasterace sono intervenuti rapidamente dopo essere stati allertati e hanno soccorso l'uomo, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Locri. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero altri passeggeri o persone coinvolte nell'incidente e hanno messo in sicurezza l'auto in attesa dei rilievi di rito.