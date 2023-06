Reggio, ecco "RI-PARTY BUS": il 23 giugno l'iniziativa contro tutte le dipendenze

Presentata questa mattina nella sala conferenze del Terminal Bus Atam di largo Botteghelle l'iniziativa “RI-PARTY BUS contro tutte le dipendenze”, la campagna ideata da Atam insieme al Cereso in occasione della Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, giunta alla sua XXXVI edizione.

Un’occasione per sensibilizzare la popolazione al contrasto delle dipendenze e per incoraggiare l’assunzione di stili di vita sani soprattutto tra i giovani, realizzata in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, interlocutori attenti e sensibili, che hanno da subito sposato l’iniziativa e hanno contribuito alla sua realizzazione.

Previsto per il prossimo 23 giugno 2023, RI-PARTY BUS è un evento che mira a promuovere la salute e il benessere della persona e il contrasto alle droghe e all’uso dell’alcol, offrendo esperienze e occasioni di incontro e divertimento.

L’evento vuole essere, al tempo stesso, un esempio concreto della possibilità di realizzare in città reti positive che possano favorire e implementare un modo sano di stare insieme. La manifestazione è patrocinata da CSV e Confcommercio e si realizza grazie alla generosità e alla disponibilità di tanti partner che offriranno gratuitamente la propria competenza, esperienza, sensibilità.