Esplode bombola di gas, due vigili del fuoco feriti a Reggio Calabria

Alcune bombole di gas, una o due, presenti in un deposito non autorizzato a Vito, nella zona nord di Reggio Calabria, sono esplose a causa delle fiamme di un incendio provocando, con lo spostamento d’aria che ne è scaturito, lievi ferite a due vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata in località 'Vito', un quartiere che sorge attorno all’area universitaria, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di sterpaglie che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate, andate interamente distrutte dalle fiamme, e poi anche il deposito abusivo di bombole di gas, una cinquantina della quali sono state recuperate e messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Mentre gli operatori erano intenti a spegnere le fiamme, che avevano interessato anche un piccolo capannone, si è scatenata la forte esplosione dovuta alla combustione di una bombola di gas i cui effetti hanno coinvolto due vigili del fuoco, che sono stati soccorsi e avviati al pronto soccorso. Nessuno dei due feriti ha riportato danni gravi (sono in fase di dimissioni dal Gom con una prognosi di 10 giorni) accusando solo un po' di acufene e di stordimento. Per evitare forme di intossicazione, alcune famiglie residenti vicino al luogo dell’incendio sono state temporaneamente allontanate fino alla conclusione dell’intervento. Indagini sono state avviate dalla polizia di Stato per risalire ai responsabili del deposito abusivo.