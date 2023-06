600 migranti arrivati a Reggio da Lampedusa. In città ne rimarranno 30, gli altri saranno trasferiti

È approdata nel porto di Reggio Calabria la nave «Dattilo», della Guardia costiera, con a bordo 600 migranti partiti ieri sera da Lampedusa, dove erano ospitati nel centro d’accoglienza. I migranti, tutti uomini ed una sola donna, saranno distribuiti sulla base del piano di riparto stabilito dal ministero dell’Interno. Soltanto trenta rimarranno a Reggio e saranno ospitati nel centro di prima accoglienza di Gallico. Cento raggiungeranno altre località in Calabria e tutti gli altri verranno trasferiti in altre regioni. Centodieci, in particolare, verranno portati nel Lazio ed altrettanti in Campania. Novantotto, inoltre, dovranno essere portati a Bari per essere fotosegnalati dalla polizia di stato. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.