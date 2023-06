Gaetano Crea, un uomo di 48 anni residente a Rosalì, è scomparso da Reggio Calabria. L'ultima volta che è stato visto è stata domenica scorsa a Catona, e da allora non si hanno più sue notizie. I carabinieri stanno conducendo ricerche in tutta la città e si chiede alla comunità di segnalare qualsiasi avvistamento alle forze dell'ordine. La comunità è in attesa di notizie e spera che la situazione si risolva positivamente.