Aeroporto di Reggio, sale ancora la tensione: "Sì al confronto, no alle sentenze"

«Una sigla sindacale, la Filt Cgil, esce, improvvisamente, allo scoperto sollevando polveroni, chiaramente finalizzati a creare una strumentale disinformazione. Come non essere d’accordo con quanti sostengono che i veri nemici di questa città sono proprio alcuni reggini? Sembra un riflesso condizionato: appena qualcuno tenta di difendere interessi vitali della comunità, lesi concretamente da egoismi di altri territori, si apre un fuoco di sbarramento di singoli, che almeno in quel caso ci mettono la faccia, o spesso di sigle, più o meno rappresentative, dietro le quali si nascondono soggetti privi del necessario coraggio di apporre una firma su acrobatici comunicati». Così, in una nota, il presidente della task force per l’aeroporto dello Stretto, Salvatore Chindemi, risponde all’ultima presa di posizione della Filt Cgil.

«Nelle sue dichiarazioni pubbliche – continua Chindemi – la Filt Cgil lamenta un decadimento complessivo delle rappresentanze: come non concordare. Ma una forma di decadimento, forse la più subdola e deprecabile, non è, forse, rappresentata proprio da una colpevole e neanche tanto velata mistificazione dei fatti? La convocazione delle rappresentanze istituzionali per le problematiche dello scalo reggino è nata, ovviamente, dall’iniziativa del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, proprio in virtù del suo ruolo istituzionale. L’assunto, quindi, che altri e segnatamente la task force, si sia arrogata questo ruolo, nasce da una distrazione o da un tentativo maldestro di delegittimazione di chi tenta di arginare lo strapotere della Sacal e delle sue politiche di affossamento dello scalo reggino a tutto vantaggio dello scalo lametino».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio