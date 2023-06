Incubo incendi nel Reggino, notte di fuoco a San Procopio: rogo colpisce decine di abitazioni FOTO | VIDEO

Altra notte di fuoco per i vigili del fuoco, questa volta impegnati a San Procopio in provincia di Reggio Calabria. Dalle 4 di questa mattina le squadre di Polistena, Bagnara, Villa San Giovanni e Palmi stanno lottando contro un incendio che ha coinvolto una decina di unità immobiliari. Al momento non si registrano feriti e sembrerebbe che gli edifici coinvolti siano disabitati. Anche qui, come per Sinopoli, lo scenario si è prospettato difficile a causa della tipologia delle costruzioni, risalenti alla metà del novecento e realizzate con unica struttura portante in legno comune al tutti gli edifici. Diciotto vigili del fuoco e otto automezzi è lo spiegamento di forze attualmente sul posto. S'indaga sulle cause che hanno fatto divampare l'incendio.