Assente per 20 anni su 24: è reggina la prof destituita dal Miur per "inettitudine". La replica: "Scusate, ora sono al mare"

Cinzia Paolina De Lio, la prof destituita dal Miur, ha 57 anni ed è originaria di Reggio. La vicenda che la riguarda, balzata all'attenzione della cronaca nelle scorse ore, parte dal fatto che l'insegnante di storia e filosofia in una scuola secondaria di Chioggia e moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza è risultata assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, ha scatenato le lamentele degli studenti per la sua «impreparazione», la «casualità» nell’assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. E' scattata così l’ispezione ministeriale che ha definito «incompatibili con l’insegnamento» le sue modalità di fare lezione. Ora la Cassazione ha confermato la destituzione per questa docente bollata di «inettitudine permanente e assoluta» malgrado il tentativo della 'prof' di rifarsi alla «libertà di insegnamento».

Ieri, contattata da La Repubblica, la prof ha di fatto rimandato la replica: «Scusate, ma ora sono al mare. Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto».