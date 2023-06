Al terzo settore beni confiscati a mafia e 'ndrangheta, domani 4 convenzioni a Reggio

Saranno sottoscritte domani 28 giugno, presso la Prefettura di Reggio Calabria, alla presenza del Sottosegretario all’interno Wanda Ferro, quattro convenzioni per l’assegnazione diretta, ad associazioni del terzo settore, di beni confiscati alla criminalità sul territorio della Calabria e della Sicilia orientale, che verranno destinati a finalità sociali. Le convenzioni verranno stipulate dal direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Bruno Corda, con l’ass. Ultreya Pedara per il progetto “Solidarietà e cittadinanza attiva in un circuito di Educazione, Soccorso e Resilienza”, con la coop. Beppe Montana Libera Terra per due progettualità denominate “Ricomincio da qui - Appezzamento A” e “Ricomincio da qui - Appezzamento B” e con l’ass. Valentia per il progetto “Casa della legalità - Piersanti Mattarella”.