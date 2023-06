Reggio, 8 denunce per occupazioni di immobili pubblici. In 4 "abitavano" al lido comunale

La Polizia locale di Reggio Calabria, su disposizione del dirigente Salvatore Zucco, ha avviato una serie di servizi su tutto il territorio comunale a tutela del patrimonio pubblico. Sono state denunciate 8 persone per occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico, tra cui 4 soggetti che avevano occupato tre cabine del lido comunale. Identificati, ne è stato tempestivamente disposto lo sgombero. Azioni di controllo come quella messa in atto dalla polizia reggina, mirano a promuovere il diritto alla casa, oltre a prevenire o far cessare situazioni di degrado urbano in città.