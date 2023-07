Tragedia a Cinquefrondi, uomo cade in un dirupo e muore

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13, si è verificata una tragedia in contrada Busale, nel comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo è caduto in un dirupo per motivi ancora in fase d'accertamento ed è morto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sembra che fosse impegnato in lavori agricoli quando è precipitato da un'altezza di diversi metri nel dirupo, perdendo la vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo, insieme alle Forze dell'Ordine.