La denuncia di Antigone: nel carcere di Reggio fino a 8 detenuti per cella

Nel carcere di Arghillà a Reggio Calabria «il sovraffollamento è particolarmente degradante». Lo rileva l’Osservatorio sullo stato delle carceri dell’associazione Antigone che, dopo una visita all’istituto, denuncia come, in particolare nella sezione di media sicurezza, sono ospitati «fino a 8 detenuti per cella con i letti a castello che sfiorano il soffitto». In tutto, al momento della visita nell’istituto, erano presenti 403 detenuti per 302 posti regolamentari.