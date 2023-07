Dramma a Reggio, tremendo frontale tra auto nella zona collinare: due morti e due feriti

Ancora sangue sulle strade calabresi. Pesante bilancio per lo scontro tra due vetture nella periferia collinare della città di Reggio, frazione di Cataforio. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 17 di oggi, si è verificato un tremendo frontale. A causa dell'impatto, un uomo di 76 anni e un'altra persona (spirata successivamente) hanno perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite. Sul posto la Polizia Locale che, coordinata dal magistrato di turno immediatamente informato, si sta occupando della ricostruzione della dinamica. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.