Aeroporto di Reggio, si cambi rotta. Finché si può. Torna in discussione il check-in a Messina

Le limitazioni operative e la mancanza di voli: resta stretto in una forbice l’aeroporto “Tito Minniti”, il cui rilancio si fa impresa sempre più ostica. Falliti i bandi con oneri di sevizio per la continuità territoriale, la Regione sta trattando direttamente con le compagnie nel tentativo di mettere in piedi nuove rotte. Ma i piani, finora, si sono scontrati con la realtà fatta di un declino inesorabile.

Lunedì scorso sulla Gazzetta pubblicavamo i dati del bilancio Sacal: una “fotografia” precisa dello stato di crisi. E a questo si riallaccia Domenico Francesco Richichi, ex assessore comunale con delega all’aeroporto, che per l’ennesima volta lancia una serie di messaggi con una lettera al nostro giornale. «Sulla Gazzetta – scrive Richichi – si legge di dati drammatici rispetto ai passeggeri che frequentano l’aeroporto, di perdite che la sua gestione comporta e del conseguente accollo delle stesse al bilancio della Sacal e di manifestazioni di intenti da parte del residente della Regione, Roberto Occhiuto. Egli afferma che sull’aeroporto di Reggio pesano difficoltà che non si riesce a superare (in primis le limitazioni operative agli atterraggi e ai decolli: un falso problema visto che da decenni sulla pista reggina operano aeromobili di moltissime compagnie); si rammarica perché non si riesce ad intercettare compagnie low cost che possano volare su Reggio e punta a coinvolgere l’utenza della Sicilia orientale nell’utilizzazione dell’aeroporto dello Stretto. A questo proposito – incalza l’ex assessore comunale – vien da chiedersi chi dovrebbe coinvolgere la città metropolitana di Messina e la Sicilia se non l’attuale dirigenza Sacal eterodiretta dalla Regione!».

Secondo Richichi, per il coinvolgimento dell’utenza messinese «si dovrebbe attivare, d’intesa con Enac ed Enav il check-in a Messina e il conseguente trasferimento dei passeggeri in aeroporto tramite pullman dotato di carrello trasportabagagli che consentirebbe il recupero di un’ora di viaggio complessivo».

