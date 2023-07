Aeroporto di Reggio, la lotta degli “Amaranto”: pronti ad andare a Roma

«Non ci fermeremo, andremo a Roma, al Ministero e ovunque sarà necessario. Terremo la fiaccola accesa, non perderemo la speranza, lotteremo per vedere la nostra città risorta!». Continua la sua battaglia con gli “Amaranto” il consigliere comunale Massimo Ripepi, che ieri ha promosso un altro flash-mob all'aeroporto sollecitando la “rinascita” dell'infrastruttura. In prima fila c'era questa volta anche l’europarlamentare Vincenzo Sofo, che ha presentato un’interrogazione al commissario europeo ai trasporti Adina Valean per chiedere una posizione in merito al futuro del “Tito Minniti”, l’attivista calabrese giunto da Roma Alfredo Iorio, il consigliere comunale storico Emiliano Imbalzano e il consigliere comunale di Gioia Tauro Paolo Albanese.

«Ringrazio l’on. Sofo che è venuto qui indossando la maglietta amaranto, per spiegare ai cittadini i contenuti della sua importantissima interrogazione al commissario europeo ai trasporti. Noi amaranto continueremo la nostra pressione al potere decisionale, non ci arrenderemo – ha detto Ripepi –. Siamo contenti che, senza aver avuto nessuna interlocuzione diretta, l’on. Sofo abbia fatto sue le ragioni più importanti della nostra battaglia: la classificazione dell’aeroporto dello Stretto come aeroporto di interesse strategico nazionale e la società di gestione autonoma, separata dalla Sacal».

