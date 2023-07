Incidente sulla strada Statale 682 Jonio-Tirreno. Per cause ancora da verificare si è verificato un violento impatto tra due automobili nel tratto tra Polistena e Melicucco. Una delle due auto si è ribaltata. Per fortuna le conseguenze non sono gravi: ci sono due feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi. Sul posto le forze dell'ordine per le verifiche del caso.