Tragedia sfiorata sull'autostrada del Mediterraneo: auto contro un camion tra Mileto e Rosarno

Grave incidente sull’autostrada del Mediterraneo, tra Mileto e Rosarno. Un’auto è finita contro un camion in sosta dopo che il conducente, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo. A bordo una famiglia di Reggio Calabria che stava rientrando da Roma. Grave la donna, che viaggiava accanto al marito e che, in seguito all'impatto, ha riportato traumi alla testa e al bacino tali da richiedere il trasferimento in elisoccorso dall'ospedale di Polistena agli Ospedali Riuniti di Reggio. Illesi i figli della coppia.