Roccella Jonica, Porsche finisce fuori strada e s'incendia: un morto e un ferito

Incidente stradale mortale un'ora fa sulla variante della strada statale 106 in contrada Canne, in territorio di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Il bilancio parla di un morto e un ferito in gravi condizioni, entrambi di Locri. I due, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, viaggiavano a bordo di una Porsche Coupe che è sbandata per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata, incendiandosi. A bordo le due persone, di cui una sbalzata dalla vettura, ferita in modo grave, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale; la seconda, coinvolta dalle fiamme è riuscita ad abbandonare l'autovettura ma è deceduta a pochi metri dalla stessa. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Siderno e Monasterace, per la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza del sito e della vettura. Al momento si attende autorizzazione del medico legale e del magistrato di turno per il recupero della salma. La Variante della SS106 nel tratto interessato dal tragico sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.