Gioia Tauro, processo “Joy’s Seaside”: escluso il 416 bis. Non esisteva un clan alla Marina

Non regge al vaglio del Tribunale ordinario l’ipotesi accusatoria sull’esistenza di due sodalizi criminali operanti nel quartiere Marina di Gioia Tauro, uno di stampo mafioso denominato “Brandimarte-De Maio”, l’altro finalizzato al narcotraffico, emersa dalle indagini della Polizia e culminate con l’operazione “Joy’s Seaside”, coordinata dalla Dda, che all’alba del 25 marzo 2021 portò all’arresto di 19 persone (17 in carcere e due ai domiciliari) ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al narcotraffico internazionale, danneggiamento, estorsione e altri reati.

La sentenza del primo grado di giudizio pronunciata ieri pomeriggio dal Tribunale di Palmi (presidente Francesco Petrone; Annalisa Natale e Maria Vittoria Manfredonia a latere) ha infatti ridimensionato l’impianto accusatorio assolvendo tutti gli imputati dal reato di associazione a delinquere di tipo mafioso (416 bis) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti perché il fatto non sussiste: in pratica, le accuse hanno retto solo per qualche singola posizione.

Sono stati assolti Gaetano De Maio, uno dei principali indagati (richiesta pm 28 anni); Cesare Cento (richiesta 12 anni); Giuseppe Cento (richiesta 10 anni); Carmelina De Maio (richiesta 6 anni); Antonio Giovinazzo (richiesta 6 anni). Gaetano Modaffari è stato assolto dall’associazione finalizzata al narcotraffico, condanna a 7 anni di reclusione (richiesta 20 anni); Rocco Sposato assolto dall’associazione, condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione (richiesta 16 anni); Cosma Sposato assolto dall’associazione, condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione (richiesta 16 anni); Luca Martinone assolto dall’associazione, condanna a 4 anni di reclusione (richiesta 14 anni); Mario Maiolo assolto (richiesta 13 anni); Luigi Iannì assolto (richiesta assoluzione); Graziella De Luca assolta (richiesta assoluzione); Francesco Giovinazzo assolto (richiesta assoluzione).

