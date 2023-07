In giro con 2 ghiri morti nella tasca del gilet, bracconieri arrestati in Aspromonte

Andavano in giro su un ciclomotore con due ghiri morti nella tasca del gilet. Due uomini, uno di 56 anni, originario di Locri e l’altro di 55, di Platì, sono stati sorpresi nel Reggino dai carabinieri della stazione Parco di San Luca, impegnati in un servizio contro il bracconaggio. I militari li hanno notati durante un appostamento, mentre i due si allontanavano in località 'Piani di Natilè. Quando sono stati fermati per il controllo, i due non avevano documenti d’indentità. Dalla tasca del gile del conducente è spuntato un involucro di carta dov'erano nascosti due ghiri morti, specie la cui caccia è vietata.

Dopo essere stati identificati, tramite l’ufficio anagrare, i due sono stati denunciati.